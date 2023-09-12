Умерла Мария Скуратова, заслуженная артистка России

На 91-м году жизни умерла советская и российская актриса Мария Скуратова, об этом сообщили в театре Российской Армии.

«10 сентября на 91-м году ушла из жизни замечательная актриса Центрального академического театра Российской Армии, заслуженная артистка России Мария Морицевна Скуратова»,- говорится в публикации.

Прощание с актрисой состоится в Николо-Архангельском крематории.

Напомним, Мария Скуратова в 2010 году получила звание Заслуженной артистки. Актриса запомнилась по таким постановкам, как «Поднятая целина», «Деревья умирают стоя», «Хождение по мукам» и другим.

Как писал сайт KP.RU, 31 августа в возрасте 64 лет умерла советская и российская актриса Людмила Мелешко, известная по сериалу «Каменская».

Мелешко начала свою кинокарьеру в начале 80-х годов, сыграв эпизодическую роль в фильме «Половодье», которая вышла на экраны в 1981 году. Она играла во втором сезоне сериала «Каменская», а в последний раз актриса появилась на экране в фильме «Темная ночь» 2004 года.