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НовостиВ мире11 сентября 2023 23:43

Конгрессмен Грин: Народ США требует привлечь Байдена к ответственности

Ранее Грин допустила, что Белый дом может ввести войска на Украину для ведения конфликта против России
Сергей ГАПЧУК
Конгрессмен Грин: Народ США требует привлечь Байдена к ответственности

Конгрессмен Грин: Народ США требует привлечь Байдена к ответственности

Фото: REUTERS

Американский народ требует привлечь к ответственности президента Байдена, об этом заявила в социальной сети X конгрессмен Марджори Тейлор Грин.

«Я не желаю финансировать это правительство до тех пор, пока мы не привлечем к ответственности Джо Байдена. Американский народ требует этого!» - написала Грин.

Она добавила, что на этой неделе будет заниматься привлечением американского президента к ответственности и лишить финансирования его правительство, «используемое в качестве оружия».

Как писал сайт KP.RU, ранее Грин допустила, что администрация президента Джо Байдена «достаточно безумна», чтобы ввести войска на Украину для ведения конфликта против России.

Она подчеркнула, что поэтому она не проголосует за расходование даже единого цента в пользу Украины.

5 сентября политик заявила, что большинство членов палаты представителей США готовы поддержать инициативу по запуску расследования в рамках процедуры импичмента президенту Байдену.

В мае Грин заявила, что антироссийские санкции США не принесли ожидаемых результатов и призвала американских законодателей заботиться прежде всего о собственной стране.