Байдена поймали на лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября

Блогер уличил Байдена во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября Фото: REUTERS

Президента США Джо Байдена уличили во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября.

«Нью-Йорк, я помню, как на следующий день смотрел на упавшее здание. Я будто смотрел через врата ада», - заявил Байден.

На несоответствие слов президента США реальности указал сначала нацкомитет Республиканской партии, по данным которого Байден 12 сентября 2001 года был в Вашингтоне на сессии сената. Также во лжи президента США обвинил популярный блогер Бенни Джонсон.

Как писал сайт KP.RU, 11 сентября 2001 года, террористы нанесли массированные удары по США. В 8:45 (16:45 по мск) первый самолет «Боинг-737», угнанный из Бостона вместе с 58 пассажирами, по касательной врезался на уровне 80 - 85 этажей в один из двух «близнецов» - зданий Международного торгового центра, расположенного в нижней части центра города - на Манхэттене.

Каждое из них насчитывало 110 этажей, высота - 450 метров. В момент воздушных терактов большинство работающих в этих зданиях, а также посетителей (наверху находились смотровые площадки для туристов) были в небоскребах.