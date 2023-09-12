Оперштаб: Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено Фото: Юлия МАРКИНА

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено, об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», - сказано в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, ночью 12 сентября движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

8 сентября зампред правительства России Марат Хуснуллин заявил, что движение по поврежденной в результате июльского теракта части Крымского моста планируют запустить в ближайшие 7-10 дней.

Он отметил, что на объекте полностью смонтировали новый пролет. Теперь на него необходимо уложить асфальт.

Напомним, ночью 17 июля Крымский мост был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области.