Экс-агент ЦРУ Бустаманте: Зеленский попробует договориться с Россией Фото: REUTERS

У Зеленского не осталось выбора, кроме как сделать шаг к переговорам с Россией, об этом заявил экс-агент ЦРУ Эндрю Бустаманте в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

«Он наконец-то осознал: «... У Запада кончается терпение в отношении нашего прогресса», - сказал Бустаманте.

Эксперт отметил, что Украину воспринимают как ненадежную страну, которой «мы на самом деле и являемся».

По его словам, необходимо серьезно подумать, как мы собираемся договориться с русскими о каком-то разумном заключении мира или по крайней мере о прекращении огня.

Как писал сайт KP.RU, 10 сентября госсекретарь США Блинкен заявил, что Соединенные Штаты полагают, что Украина будет готова к переговорам, если Россия выступит с такой инициативой.

Госсекретарь США подчеркнул, что решать то, как все закончится и где будут проходить линии, будут украинцы. При этом Блинкен добавил, что Соединенные Штаты подключаться к переговорам сразу после Украины.

18 января Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что о переговорах с украинским президентом Зеленским пока не может быть и речи.

Он подчеркнул, о переговорах речи быть не может с Зеленским хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством.