Минобороны РФ: Авиация нанесла 24 удара по ВСУ на Купянском направлении Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

Вертолёты и штурмовики нанесли 24 удара по живой силе и технике войск Украины на Купянском направлении, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«Экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28 и штурмовая авиация группировки нанесли 24 ракетно-бомбовых удара по скоплению живой силы, вооружению, военной технике 14-й отдельной мехбригады и подразделений теробороны в районе населённых пунктов Синьковка, Берестовое, Ивановка», - уточнил он

Как писал сайт KP.RU, 16 июля российская авиация совершила более 40 вылетов и нанесла удары по живой силе и объектам ВСУ.

Отмечалось, что авиация выполнила более 40 вылетов, были нанесены удары по пунктам временной дислокации, складу боеприпасов, а также восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ.

Офицер добавил, что артиллеристы группировки «Центр» уничтожили гаубицу Д-30 и два расчета 120-миллиметрового миномета ВСУ.