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НовостиЭкономика12 сентября 2023 2:41

Сбербанк планирует к концу года открыть головное отделение в Симферополе

Заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов рассказал о работе Сбера в Крыму

Сбербанк планирует до конца 2023 года открыть до 15 отделений в Крыму. Об этом на ВЭФ сообщил заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.

"Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы в Симферополе появилось здание головного отделения. Оно приобретено, проект утверждён, идёт реализация проекта. Мы планируем уже к концу года, может быть, чуть раньше, запустить это здание", - сказал Кузнецов.

Кузнецов напомнил, что Сбербанк открыл в Крыму уже три офиса - в Ялте, Севастополе и Керчи.

"И до конца года мы откроем полтора десятка наших офисов", - добавил Кузнецов.