Песков: Встреча Путина и Ким Чен Ына состоится на Дальнем Востоке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет на Дальнем Востоке, об этом заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока мы не говорим, на Дальнем Востоке», пояснил Песков, отвечая на вопрос, где пройдет встреча.

Он отметил, что состоятся переговоры двух делегаций, которые возглавляют лидеры стран, кроме того, ожидается общение один на один.

Как писал сайт KP.RU, спецпоезд, в котором лидер КНДР Ким Чен Ын направился с визитом в Россию, пересек железнодорожный мост через реку Раздольную в Приморском крае.

11 сентября Кремль подтвердил, что председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Российскую Федерацию с официальным визитом.

Дмитрий Песков рассказал, что лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын прежде всего будут говорить о развитии двусторонних отношений.

Песков добавил, что в плане встречи Ким Чен Ына и Путина заготовлен торжественный обед в честь северокорейского лидера.