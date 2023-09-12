Что произошло в ночь на 12 сентября

Самолет Сочи-Омск совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Пассажирский самолет, летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку на грунт в Новосибирской области, пострадавших нет, сообщил МЧС по региону.

Airbus A320, следовавший в направлении Сочи – Омск, совершил аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области. По предварительным данным, среди 159 пассажиров и 6 членов экипажа пострадавших нет.

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