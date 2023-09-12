Российские технологии компании ГЛОНАСС будут использованы для развития «Евразийского агроэкспресса»

Алексей Райкевич Фото: Андрей МИНАЕВ

Для обеспечения продовольственной безопасности государств-членов Евразийского экономического союза, импортонезависимости ИТ-продуктов и экономической эффективности ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок сельскохозяйственной продукции будет реализована «Непрерывная холодовая цепь» на всех логистических этапах «Евразийского Агроэкспресса». Проект охватит территорию ЕАЭС и в перспективе будет расширен на страны Каспийского бассейна, Персидского залива и Шанхайской Организации Сотрудничества. Соответствующий меморандум о стратегическом партнерстве подписали сегодня в рамках Восточного экономического форума глава дирекции проекта «Евразийский агроэкспресс» – АНО «Евразийская Агрологистика» Алевтина Кириллова и генеральный директор компании АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Сотрудничество предполагает проведение совместных пилотных проектов по перевозке крупнотоннажных рефрижераторных контейнеров на одном из направлений «Евразийского Агроэкспресса» с использованием опыта и технологий российского сервиса «Мониторинг ЭРА», созданного на основе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС».

«Наши технологические решения позволяют ретранслировать информацию в онлайн режиме с помощью единой платформы «Мониторинг ЭРА» для всех участников перевозки, включая надзорные ведомства стран-участников проекта, логистические компании, производителей и ритейл. Достоверные данные мониторинга за всей цепочкой перевозки сельскохозяйственной продукции гарантируют ее качество для заказчиков, конечных потребителей, что повысит доверие и социальную ценность проекта в целом. Важным аспектом является импортонезавимость решений компании, что обеспечит технологический суверенитет и возможность постоянного развития сервисов в интересах всех участников «Евразийского Агроэкспресса» и цифровой трансформации логистики на пространстве ЕАЭС», - подчеркнул генеральный директор Алексей Райкевич