Оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» предложил систему для отмены запретов на использование авиабеспилотников

Алексей Райкевич Фото: Андрей МИНАЕВ

На Восточном экономическом форуме генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич сообщил, что компания активно развивает технологии для использования беспилотников в экономике.

«В рамках экспериментального правового режима в Томской области в июле-августе 2023 года успешно проведены испытания трекеров для беспилотных воздушных судов, подключенных к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС», - отметил Алексей Райкевич. - Авиадроны выполнили ряд полетов на разных высотах для тестирования устойчивости сигнала сотовой связи. В районе экспериментальных полетов устойчивый сигнал фиксировался на высотах до 700 метров».

Эксперт отметил, что при наличии наземной инфраструктуры сотовой связи госинформсистема может оперативно обеспечить мониторинг полетов в наиболее массовых сегментах применения беспилотников, что позволит исключить запреты на использование технологии в 73 регионах страны для отдельных сегментов – обработка сельхозземель, мониторинг инфраструктуры и трубопроводов, аэрофотосъемка…

«Тестирование отечественной аппаратуры спутниковой навигации для мониторинга полетов авиабеспилотников показало наличие запроса на оборудование, учитывающее аэродинамические характеристики. Совместно с партнёрами подготовлены усовершенствованные опытные образцы изделий для тестирования в рамках полевых испытаний в сентябре-октябре 2023 года», - сообщил Алексей Райкевич.

Добавим, что на ВЭФ компания заключила соглашение с «Беспилотными авиационными системами», дочкой ГТЛК и НТИ, о сотрудничестве по развитию и интеграции авиабеспилотников в национальное воздушное пространство России. Компании планируют совместно формировать программы развития и реализовывать пилотные проекты для ускорения цифровой трансформации сферы транспорта, включающих внедрение беспилотных технологий при выполнении работ по авиаперевозке грузов, аэрофотосъемке, мониторингу объектов. Кроме того, компания «Флай Дрон» и АО «ГЛОНАСС» приступили к совместной работе по снятию существующих барьеров применения беспилотной авиации и масштабированию технологии мониторинга авиадронов. Соответствующее соглашение подписано на Восточном экономическом форуме.

Причем, получая запросы государства и российских компаний на отечественные технологические решения в ключевых отраслях экономики – от транспорта до агропромышленного комплекса – компания приняла решение создать Конструкторское бюро «ГЛОНАСС» для разработки и практического внедрения отечественных цифровых систем и оборудования.

«Один из первых проектов КБ «ГЛОНАСС» - спутниковый трекер для мониторинга авиабеспилотников, маломерных судов и коммерческого автотранспорта», - объявил Алексей Райкевич.

До конца 2023 года компания выпустит рабочий прототип трекера, который позволит получать данные от подвижных объектов по российским спутниковым каналам в режиме реального времени на всей территории России и вне зон покрытия сотовой связи. Применение уникальной технологии организации связи позволяет существенно снизить размер спутникового абонентского терминала – до 200 граммов. Использование российских каналов связи обеспечит снижение в три раза стоимости подобного сервиса по сравнению с иностранными аналогами вендоров, которые ушли с российского рынка. Применение отечественной технологии, отмечает эксперт, гарантирует технологический и навигационный суверенитет целого ряда отраслей российской экономики и позволит расширить применение технологии мониторинга подвижных объектов вне зависимости от зон покрытия сотовой связью.