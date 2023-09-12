Росавиация создала комиссию для расследования ЧП с самолетом под Новосибирском. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Росавиация сформировала комиссию, которая займется расследованием причин аварийной посадки пассажирского самолета в поле в Новосибирской области.

«Для расследования причин и обстоятельств серьезного авиационного инцидента с самолетом авиакомпании «Уральские авиалинии» Росавиацией сформирована комиссия», - сказано в заявлении ведомства.

Уточняется, что специалисты, которые вошли в комиссию, уже направлены к месту происшествия.

По данным Росавиации, все пассажиры, которые находились на борту воздушного судна, были размещены в ближайшем населенном пункте. Помощь врачей никому не потребовалась.

В ведомстве добавили, что самолет сел на подобранную с воздуха площадку рядом с селом Каменка в 180 км от Новосибирска.

Пассажирский самолет, летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку на пшеничное поле в Новосибирской области во вторник, 12 сентября, 2023 года. В ГУ МЧС по региону сообщили, что на борту было 159 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.

Позже появилась запись переговоров пилотов самолета. Один из них перед тем, как начать аварийную посадку в Новосибирской области, проинформировал о потере гидравлики.