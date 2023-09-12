Ким Чен Ын прибыл в Россию для переговоров с Путиным

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Подтверждаю. Это действительно так", - приводит слова Пескова "Интерфакс".

Напомним, вечером 11 сентября лидер Северной Кореи на спецпоезде выехал из столицы страны Пхеньяна по направлению к России. Утром 12 сентября агентство Kyodo со ссылкой на источники сообщило о прибытии Ким Чен Ына на станцию Хасан в Приморском крае после пересечения границы.

Сайт KP.RU писал, что целью визита Ким Чен Ына в Россию стали переговоры с Владимиром Путиным о развитии двусторонних отношений. Известно, что после официальной части деловой встречи в честь лидера КНДР заготовлен торжественный обед.