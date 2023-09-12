Путин призвал "разбюрократить" получение гражданства для обучавшихся в РФ специалистов

Президент России Владимир Путин призвал подумать над "разбюрокрачиванием" процедуры получения гражданства для специалистов, которые проходили обучение в РФ. Об этом глава государства заявил на встрече с модераторами ВЭФ-2023.

По словам Путина, России нужны специалисты, которые хотят и могут работать в стране, а также получили здесь образование.

"Нужно подумать над совершенствованием этих процедур, над разбюрокрачиванием - в том числе это касается и засчета времени обучения в те сроки, которые необходимы для получения гражданства", - подчеркнул российский лидер.

VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке. Прямую онлайн-трансляцию выступления президента РФ Владимира Путина на ВЭФ-2023 доступна на сайте KP.RU.