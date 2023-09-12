Путин: Запад своими руками разрушает систему торговых и финансовых связей

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал об изменениях в глобальной экономике.

По словам Путина, глобальная экономика стала меняться в том числе из-за действий западных стран.

"Некоторые страны, прежде всего западные, своими же руками разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которую сами же создавали и выстраивали", - заявил Путин на ВЭФ-2023.

VIII Восточный экономический форум проходит в эти дни во Владивостоке. Прямую онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина на ВЭФ-2023 доступна на сайте KP.RU.