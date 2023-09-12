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НовостиЭкономика12 сентября 2023 6:23

Путин: товарооборот РФ со странами АТР за первое полугодие увеличился на 18,3%

Товарооборот со странами Азиатско-Тихоокеанского региона продолжает расти
Дарья ЧИПУРНАЯ

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал о росте товарооборота со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Путин заявил, что в 2022 году товарооборот РФ со странами АТР показал рост в 13,7 процентов. А в первом полугодии текущего роста эта цифра уже составила 18,3 процента.

VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке. Прямую онлайн-трансляцию выступления президента РФ Владимира Путина на ВЭФ-2023 доступна на сайте KP.RU.