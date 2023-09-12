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НовостиПолитика12 сентября 2023 6:36

Путин: расширяется список стран, готовых к сотрудничеству для всего человечества

Президент отметил увеличение числа государств, не поддающихся внешнему давлению
Екатерина КОСОБОКОВА

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил о расширении списка стран, которые готовы сотрудничать не по западным лекалам, а для всего человечества.

«Некоторые страны, прежде всего западные, своими же руками разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений», - подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что на фоне происходящего расширяется пространство для настоящего делового сотрудничества стран, которые не следуют внешнему давлению. Они готовы вести диалог не по западным лекалам, а для всего человечества, заявил глава государства.

VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке. Прямая онлайн-трансляция выступления Путина на ВЭФ-2023 доступна на сайте KP.RU.