Путин: расширяется список стран, готовых к сотрудничеству для всего человечества

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил о расширении списка стран, которые готовы сотрудничать не по западным лекалам, а для всего человечества.

«Некоторые страны, прежде всего западные, своими же руками разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений», - подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что на фоне происходящего расширяется пространство для настоящего делового сотрудничества стран, которые не следуют внешнему давлению. Они готовы вести диалог не по западным лекалам, а для всего человечества, заявил глава государства.

VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке. Прямая онлайн-трансляция выступления Путина на ВЭФ-2023 доступна на сайте KP.RU.