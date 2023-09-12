Путин обратился к бизнесменам, которые столкнулись с давлением на Западе

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) обратился к бизнесменам, которые столкнулись с давлением в странах Запада.

"Хочу еще раз повторить: надежнее и лучше, безусловно, вкладывать капиталы в Россию", - сказал Путин, подчеркнув, что речь идет не только о масштабных проектах, но и локальных, включая городское развитие туризма.

"Мы видим, что происходит. С капиталами, как и куда они двигаются. Не наступайте дважды на одни и те же грабли", - заключил Путин.

Напомним, сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента России Владимира Путина на VIII Восточный экономический форум во Владивостоке.