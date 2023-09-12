Путин: Россия заработала в два раза больше, чем у нее заморозили резервов

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) высказался о замороженных российских золотовалютных резервах.

"Да мы уже в два раза больше заработали. Дело не в этих 300 миллиардах. А дело в подрыве доверия к тем, кто это делает. Разрушают доверие к себе", - заключил Путин.

Напомним, в 2022 году Минфин РФ сообщил, что Запад заморозил порядка 300 миллиардов золотовалютных резервов страны.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента России Владимира Путина на VIII Восточный экономический форум во Владивостоке.