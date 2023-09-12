UNIKEY построит в Еврейской области 176 000 квадратных метров жилья

Фото предоставлено компанией Unikey

11 сентября на площадке Восточного экономического форума в павильоне Еврейской автономной области при участии губернатора Ростислава Гольдштейна состоялось подписание меморандума между первым заместителем председателя правления банка ДОМ.РФ Кириллом Гришановым и управляющим партнером девелоперской компании UNIKEY Айгуль Юсуповой. В соответствии с документом банк рассматривает возможность предоставить компании кредитные средства в формате проектного финансирования на строительство жилья в Хабаровском крае, Еврейской автономной области, Москве и Московской области

«Это соглашение для нас очень много значит - планируем строительство очень амбициозного проекта на территории Еврейской автономной области: 176 тысяч квадратных метров жилой недвижимости в рамках программы «Дальневосточный квартал» и 9 тысяч метров коммерческой недвижимости, - сообщила Айгуль Юсупова. - Строительство планируем запустить на следующий год, срок его реализации – порядка семи лет.

Девелопер UNIKEY работает во Владивостоке, Хабаровске, Биробиджане, Москве и Казани. Портфель проектов компании составляет 775 тыс. м2 жилья. В 2023 году на Петербургском международном экономическом форуме компания подписала соглашения о комплексной застройке Еврейской автономной области в рамках федеральной программы «Дальневосточный квартал» и о комплексном развитии территорий в Хабаровском крае с губернатором Михаилом Дегтяревым.