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НовостиПолитика12 сентября 2023 7:08

Путин заявил, что в России наблюдается хорошая тенденция с возвращенцами

Чувство сопричастности с Родиной очень важно, подчеркнул глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин заявил, что в России наблюдается хорошая тенденция с возвращенцами

Путин заявил, что в России наблюдается хорошая тенденция с возвращенцами

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин считает, что в стране наблюдается хорошая тенденция с «возвращенцами».

«У нас были «лишенцы» в свое время – с легкой подачи литераторов это слово вошло в оборот. По поводу «возвращенцев» тенденция хорошая – мы это видим. Это очень важно – чувство сопричастности, понимание того, что происходит, сопричастности со своей Родиной», – заявил глава государства на Восточном экономическом форуме.

По мнению президента, если кто-то из уехавших из России принимает для себя решение вернуться и работать на свою страну, то это «очень здорово».

Напомним, российский лидер ранее заявлял, что половина уехавших из РФ после февраля 2022 года уже вернулись обратно.