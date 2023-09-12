Путин заявил, что в России наблюдается хорошая тенденция с возвращенцами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин считает, что в стране наблюдается хорошая тенденция с «возвращенцами».

«У нас были «лишенцы» в свое время – с легкой подачи литераторов это слово вошло в оборот. По поводу «возвращенцев» тенденция хорошая – мы это видим. Это очень важно – чувство сопричастности, понимание того, что происходит, сопричастности со своей Родиной», – заявил глава государства на Восточном экономическом форуме.

По мнению президента, если кто-то из уехавших из России принимает для себя решение вернуться и работать на свою страну, то это «очень здорово».

Напомним, российский лидер ранее заявлял, что половина уехавших из РФ после февраля 2022 года уже вернулись обратно.