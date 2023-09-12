Путин поаплодировал пилотам, посадившим самолет в поле под Новосибирском Фото: REUTERS

Пленарное заседание Восточного экономического форума во вторник, 12 сентября, началось с аплодисментов пилотам, которые посадили самолет в пшеничном поле в Новосибирской области.

Вместе с залом летчикам аплодировал президент России Владимир Путин.

Пассажирский самолет, летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку на пшеничное поле в Новосибирской области во вторник, 12 сентября, 2023 года. На борту было 159 пассажиров и шесть членов экипажа.

По информации регионального минздрава, к врачам после экстренной посадки обратились пять человек, двое из них - с ушибами, еще у двоих поднялось давление, а у одного из пассажиров случился приступ астмы.

Согласно опубликованным записям переговоров пилотов самолета, перед тем, как начать аварийную посадку в Новосибирской области, они сообщили о потере гидравлики. Губернатор Омской области Виталий Хоценко также подтвердил, что причиной инцидента стала потеря гидросистемы.