Путин: правительство РФ пока не видит необходимости поднимать налоги

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) высказался о необходимости роста налогов в стране.

После выступления Путина ведущий ВЭФ-2023 журналист Илья Доронов задал президенту вопрос, который, по его словам, волнует бизнес: "Налоги будут поднимать или в этом нет необходимости?".

"Правительство не видит пока в этом необходимости", - кратко ответил ему глава государства.

Сайт KP.RU показывает прямую онлайн-трансляцию выступления президента России Владимира Путина на VIII Восточный экономический форум во Владивостоке.