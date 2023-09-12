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НовостиПолитика12 сентября 2023 7:16

Путин призвал не делать страхование жилья обязательным для россиян

Это дополнительные расходы для людей, отметил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин призвал не делать страхование жилья обязательным для россиян

Путин призвал не делать страхование жилья обязательным для россиян

Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ

Страхование жилья для граждан России не нужно делать обязательным, считает президент страны Владимир Путин.

«Нельзя это делать обязательным. Это нужно делать, но с сегодня на завтра приказать людям и заставить их платить я не могу, потому что это дополнительные расходы для людей», – заявил глава государства в ходе Восточного экономического форума.

По мнению российского лидера, отсутствие страховки ведет к тому, что бюджеты разных уровней платят за восстановление зданий после чрезвычайных ситуаций. Вместе с тем он отметил, что государство еще какое-то время должно продолжить брать расходы на себя. Ни одно государство в мире не берет на себя таких расходов, подчеркнул президент.