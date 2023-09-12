Путин призвал не делать страхование жилья обязательным для россиян Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ

Страхование жилья для граждан России не нужно делать обязательным, считает президент страны Владимир Путин.

«Нельзя это делать обязательным. Это нужно делать, но с сегодня на завтра приказать людям и заставить их платить я не могу, потому что это дополнительные расходы для людей», – заявил глава государства в ходе Восточного экономического форума.

По мнению российского лидера, отсутствие страховки ведет к тому, что бюджеты разных уровней платят за восстановление зданий после чрезвычайных ситуаций. Вместе с тем он отметил, что государство еще какое-то время должно продолжить брать расходы на себя. Ни одно государство в мире не берет на себя таких расходов, подчеркнул президент.