Путин считает, что непреодолимых проблем с курсом рубля нет Фото: REUTERS

Непреодолимых проблем и сложностей с курсом рубля нет, однако этот вопрос требует исследований со стороны Министерства финансов России и Центробанка, считает президент РФ Владимир Путин.

«Это вопрос, который требует своего кропотливого исследования Центрального банка и правительства – финансовых властей. Но в целом я не думаю, что здесь непреодолимые проблемы и сложности», – заявил глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума.

По мнению российского лидера, «резких движений» в решении проблем с курсом рубля никто делать не будет.