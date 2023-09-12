Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика12 сентября 2023 7:27

Путин считает, что непреодолимых проблем с курсом рубля нет

Резких движений в этом вопросе никто делать не будет, отметил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин считает, что непреодолимых проблем с курсом рубля нет

Путин считает, что непреодолимых проблем с курсом рубля нет

Фото: REUTERS

Непреодолимых проблем и сложностей с курсом рубля нет, однако этот вопрос требует исследований со стороны Министерства финансов России и Центробанка, считает президент РФ Владимир Путин.

«Это вопрос, который требует своего кропотливого исследования Центрального банка и правительства – финансовых властей. Но в целом я не думаю, что здесь непреодолимые проблемы и сложности», – заявил глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума.

По мнению российского лидера, «резких движений» в решении проблем с курсом рубля никто делать не будет.