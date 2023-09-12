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НовостиЭкономика12 сентября 2023 7:29

Путин предложил повысить планку Дальневосточной ипотеки до 9 млн рублей

Дальневосточная ипотека должна стать привлекательнее, подчеркнул президент России
Дарья ЧИПУРНАЯ

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) высказался о повышении планки кредита по Дальневосточной ипотеке.

Выступая на ВЭФ-2023, Путин предложил скорректировать параметры Дальневосточной ипотеки и повысить ее привлекательность.

"А именно: поднять верхнюю планку кредита до 9 миллионов рублей для тех, кто желает приобрести свое жилье площадью свыше 60 квадратных метров", - сказал глава государства.

Отметим, на сайте KP.RU можно посмотреть прямую онлайн-трансляцию выступления президента России Владимира Путина на VIII Восточном экономическом форуме во Владивостоке.