Путин предложил повысить планку Дальневосточной ипотеки до 9 млн рублей

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) высказался о повышении планки кредита по Дальневосточной ипотеке.

Выступая на ВЭФ-2023, Путин предложил скорректировать параметры Дальневосточной ипотеки и повысить ее привлекательность.

"А именно: поднять верхнюю планку кредита до 9 миллионов рублей для тех, кто желает приобрести свое жилье площадью свыше 60 квадратных метров", - сказал глава государства.

Отметим, на сайте KP.RU можно посмотреть прямую онлайн-трансляцию выступления президента России Владимира Путина на VIII Восточном экономическом форуме во Владивостоке.