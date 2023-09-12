Экипаж экстренно севшего под Новосибирском самолета будет отстранен от полетов

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Гендиректор авиакомпании “Уральские авиалинии” Сергей Скуратов заявил, что экипаж самолета, экстренно севшего в поле в Новосибирской области, будет временно отстранен от полетов.

“Экипаж будет отстранен однозначно, до конца расследования он будет на земле. <…> Будет беседовать со Следственным комитетом, со мной”, — сказал Скуратов в общении с журналистами.

Напомним, утром 12 сентября пассажирский самолет Airbus А320, следовавший по маршруту Сочи-Омск, совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области. В результате происшествия пострадавших нет.