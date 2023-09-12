Путин: деприватизации в России не будет

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что никакой деприватизации в стране не будет.

"Деприватизации не намечается, никакой деприватизации не будет", - заявил Путин, добавив, что бизнес "кошмарить" не будут, однако все должны соблюдать законы РФ.

"А если не соблюдают (законы), то тогда должны быть готовы к тому, что и прокуратура, и СК, и Счетная палата внимательно будут следить за происходящим в сфере экономики и призывать к исполнению законов", - сказал глава государства, уточнив, что никто никого преследовать не собирается.

VIII Восточный экономический форум проходит в эти дни с 10 по 13 сентября во Владивостоке. Прямая онлайн-трансляция выступления Путина на ВЭФ-2023 показывается на сайте KP.RU.