Путин: кадровый вопрос о главе Счетной палаты будет решен Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что кадровый вопрос о главе Счетной палаты РФ будет решен и не повлияет на работу ведомства.

"У нас же не рабовладельческий строй, захотел перейти на работу в бизнес - мы же не можем его там держать. <...> Но палата работает, Счетная палата, работает эффективно", — сказал Путин в своем выступлении на пленарной сессии ВЭФ.

Напомним, Алексей Кудрин официально освобожден с должности председателя Счетной палаты РФ в ноябре 2022 года. После 25 лет работы на государственной должности он решил "сосредоточиться на больших проектах, связанных с частными инициативами".

Позже стало известно, что бывший глава Счетной палаты уходит с госслужбы, чтобы возглавить “Яндекс” и стать каналом для переговоров России с Западом.