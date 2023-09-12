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НовостиПолитика12 сентября 2023 7:47

Путин: кадровый вопрос о главе Счетной палаты будет решен

Президент отметил, что кадровые решения не повлияют на работу ведомства
Сергей ЧИКОВ
Путин: кадровый вопрос о главе Счетной палаты будет решен

Путин: кадровый вопрос о главе Счетной палаты будет решен

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что кадровый вопрос о главе Счетной палаты РФ будет решен и не повлияет на работу ведомства.

"У нас же не рабовладельческий строй, захотел перейти на работу в бизнес - мы же не можем его там держать. <...> Но палата работает, Счетная палата, работает эффективно", — сказал Путин в своем выступлении на пленарной сессии ВЭФ.

Напомним, Алексей Кудрин официально освобожден с должности председателя Счетной палаты РФ в ноябре 2022 года. После 25 лет работы на государственной должности он решил "сосредоточиться на больших проектах, связанных с частными инициативами".

Позже стало известно, что бывший глава Счетной палаты уходит с госслужбы, чтобы возглавить “Яндекс” и стать каналом для переговоров России с Западом.