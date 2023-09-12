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НовостиОбщество12 сентября 2023 7:57

Путин: преодолеть минусовую тенденцию в демографии очень сложно

Средняя продолжительность жизни в России достигла в этом году 74 лет, заявил президент
Дарья ЧИПУРНАЯ

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил о сложностях в преодолении минусовой тенденции в демографии страны.

По словам главы государства, отрицательная тенденция связана с огромным количеством вводных данных, которым не специалистам трудно понять.

"Связано это с уровнем жизни, со многими приоритетами, которые возникают у семей, у женщин детородного возраста", - сказал Путин.

Президент РФ также добавил, что средняя продолжительность жизни в стране достигла в 2023 году 74 лет.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Путина на ВЭФ-2023.