Путин: Россия успешно привлекает частных инвесторов в космические проекты
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Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что Россия уже привлекает частный бизнес к развитию проектов в космической сфере.
«Мы уже привлекаем частных инвесторов в эту сферу деятельности. И достаточно успешно», - подчеркнул глава государства.
По его словам, что работа в данном направлении будет продолжена. Путин рассказал, что Роскосмосом принято решение, одобренное федеральными властями, о привлечении частных инвестиций в космические проекты.
Путин также отметил отличные компетенции России в космической сфере.
VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке. Прямая онлайн-трансляция выступления Путина на ВЭФ-2023 доступна на сайте KP.RU.