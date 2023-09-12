Путин: Россия успешно привлекает частных инвесторов в космические проекты Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что Россия уже привлекает частный бизнес к развитию проектов в космической сфере.

«Мы уже привлекаем частных инвесторов в эту сферу деятельности. И достаточно успешно», - подчеркнул глава государства.

По его словам, что работа в данном направлении будет продолжена. Путин рассказал, что Роскосмосом принято решение, одобренное федеральными властями, о привлечении частных инвестиций в космические проекты.

Путин также отметил отличные компетенции России в космической сфере.

VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке. Прямая онлайн-трансляция выступления Путина на ВЭФ-2023 доступна на сайте KP.RU.