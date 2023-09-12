Путин: Волож — талантливый человек, но люди должны быть благодарны своей стране

Путин: Волож — талантливый человек, но люди должны быть благодарны стране Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин пожелал удачи уехавшему из России сооснователю компании “Яндекс” Аркадию Воложу и назвал его талантливым человеком, но напомнил, что люди должны быть благодарны своей стране за то, что она им дала.

“Дай Бог ему здоровья, пусть ему там хорошо живется. Человек сам внутренне определяет для себя, он кто такой.” — отметил глава государства в выступлении на пленарной сессии ВЭФ 2023.

Путин добавил, что Волож получил прекрасное образование в России и стал успешным не только благодаря личным качествам, поэтому у него должно быть чувство совести в отношении родной страны, которая ему все дала.