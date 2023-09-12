Путин: за 6-7 месяцев добровольно контракты с ВС РФ подписали 270 тысяч человек

Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), рассказал, что за последние 6-7 месяцев контракты на службу в Вооруженных силах России добровольно подписали 270 тысяч человек.

Российский лидер подчеркнул, что данный процесс продолжается. По его данным, каждый день около 1000-1500 человек подписывают контракты на службу в армии.

Это то, что, по мнению президента, отличает российский народ и российское общество.

«Люди сознательно идут на военную службу. Мужики наши, мужчины российские, понимая, что они жизнь могут отдать за Родину, получить тяжелое ранение, все равно на это идут сознательно и добровольно», - резюмировал Путин.

VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке. Прямая онлайн-трансляция выступления Путина на ВЭФ-2023 доступна на сайте KP.RU.

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