Путин: Запад называл Россию империей зла, когда она становилась сильнее

Путин: Россию всегда называли империей зла, когда она становилась сильнее Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Запада пытались представить Россию “империей зла” еще до первого задокументированного употребления этой формулировки бывшим президентом США Рональдом Рейганом.

По словам Путина, попытки выставить Россию опасной и агрессивной начались еще со Средних веков после провала попыток Запада "католизировать" Российскую империю и перетащить ее под Святой престол.

“И когда это не удавалось — начинали искать самые различные инструменты, как представить нашу страну какой-то „империей зла“, хотя об этом Рейган сказал, но на практике это со Средних веков, а может и дальше, все тянется”, — отметил президент в своем выступлении на пленарной сессии ВЭФ 2023.

Путин подчеркнул, что Запад всегда реагировал на любое усиление России политикой сдерживания, поскольку боялся реальной геополитической конкуренции.