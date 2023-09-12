Путин оценил ввод войск СССР в Будапешт и Прагу

Путин на ВЭФ-2023 во Владивостоке Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) оценил действия СССР, который в 1956 и 1968 году вводил войска в Будапешт и Прагу.

"Давно признали, что вот эта часть политики Советского Союза была ошибочной и вела только к напряжению", - заявил Путин, подчеркнув, что нельзя предпринимать действия во внешней политике вразрез с интересами других народов.

"Но именно на эти грабли сегодня наступают ведущие страны Запада", - заключил российский лидер.

Накануне Путин заявил, что Россия никогда не была колонизатором в отличие США, у которых нет друзей.

Сайт KP.RU вел полную прямую онлайн-трансляцию выступления президента России Владимира Путина на VIII Восточном экономическом форуме во Владивостоке.