Шойгу примет участие в переговорах Путина и Ким Чен Ына

Министр обороны России Сергей Шойгу примет участие в переговорах президента РФ Владимира Путина и лидера Корейской Народно-Демократический Республики Ким Чен Ына Фото: REUTERS

Министр обороны России Сергей Шойгу примет участие в переговорах президента РФ Владимира Путина и лидера Корейской Народно-Демократический Республики Ким Чен Ына, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да, будет», – сказал пресс-секретарь президента России, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По словам Песков, отдельных переговоров глав Минобороны РФ и КНДР не планируется.

Напомним, вечером 11 сентября лидер Северной Кореи на специальном поезде выехал из Пхеньяна по направлению к России. Утром 12 сентября агентство Kyodo со ссылкой на источники сообщило о прибытии Ким Чен Ына на станцию Хасан в Приморском крае после пересечения границы.

Сайт KP.RU писал, что целью визита лидера КНДР в Россию являются переговоры с Владимиром Путиным о развитии двусторонних отношений. Известно, что после официальной части деловой встречи запланирован торжественный обед.