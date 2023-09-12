Песков: зерновая сделка на сегодняшний день на стопе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 12 сентября, прокомментировал ситуацию с возможным возобновлением зерновой сделки. Он заявил, что каких-либо подвижек по данному вопросу нет.

«На стопе», - сообщил пресс-секретарь российского лидера.

На вопрос о том, есть ли какое-то движение в сторону возобновления сделки, Песков ответил, что нет.

МИД РФ 18 июля 2023 года заявил о прекращении действия зерновой сделки. В ведомстве пояснили, что черноморская инициатива и Меморандум Россия-ООН по нормализации российского экспорта сельхозпродукции и удобрений были заключены 22 июля 2022 года в Стамбуле, однако спустя год оба соглашения так и не были реализованы.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее призвал лидеров G20 выполнить требования России для возобновления зерновой сделки, в частности содействовать страхованию российского экспорта и поключить Москву к международной платежной системе SWIFT.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что РФ вынудили выйти из черноморской инициативы, однако Москва в любой момент готова вернуться к зерновой сделке при выполнении всех договоренностей, которые озвучивались ранее.