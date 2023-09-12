Клишас: Совфед и ЦИК работают над поправками в закон о выборах президента России

Клишас: Совфед и ЦИК изменят закон о выборах президента России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета Совфеда России по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что сенаторы совместно с Центральной избирательной комиссией РФ работают над поправками в закон о выборах президента России.

“Сенаторы работают совместно с ЦИК РФ над поправками в закон о выборах президента РФ. Они будут приниматься в осеннюю сессию, но глобальных изменений вносить не планируется”, — приводит ТАСС слова Клишаса.

Ранее зампредседателя ЦИК России Николай Булаев также отмечал, что перед выборами президента возможны точечные изменения в законе.

Тем временем президент России Владимир Путин отложил вопрос о своем участии в предстоящих выборах до конца 2023 года. В свою очередь его пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что никто не сможет составить конкуренцию Путину на выборах президента, если он решит в них участвовать.