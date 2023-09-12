Путин ответил на вопрос о мобилизации в России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после Восточного экономического форума (ВЭФ) ответил на вопрос о новой мобилизации в стране.

"300 тысяч человек мы призвали. Последние 6-7 месяцев добровольно подписали уже контракты на службу в ВС РФ и добровольческих подразделениях 270 тысяч человек", - сказал глава государства.

По словам Путина, люди сознательно и добровольно идут на военную службу, и процесс набора граждан продолжается по сей день. По данным президента, ежедневно около 1000-1500 человек подписывают контракты на службу в армии.

Ранее KP.RU писал, что военные действия на Украине не смогут закончиться, пока ВСУ ведут свое наступление. Оно, при этом, не имеет успеха, сопровождаясь значительными потерями с украинской стороны. Так, с начала июня киевский режим потерял свыше 71 тысячи военнослужащих.