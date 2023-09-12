Трутнев: более 10 трлн рублей инвестиций привлечено на Дальний Восток за 10 лет

Более 10 трлн рублей инвестиций привлечено на Дальний Восток за 10 лет. Фото: Росконгресс

Вице-премьер – полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ходе Восточного экономического форума принял участие в сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», посвященной развитию Дальнего Востока в мировой экономике.

Трутнев напомнил, что президент страны Владимир Путин объявил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом. Полпред рассказал о том, что было сделано в рамках данного поручения за десять лет. По его данным, в макрорегион было привлечено более 3,4 трлн рублей инвестиций, построено 673 предприятия и создано более 125 тыс. высокооплачиваемых и высококвалифицированных рабочих мест.

Выступая на сессии «Открытый Дальний Восток в мировой экономике: достижения и планы на будущее», полпред связал изменения, которые произошли в последние годы в развитии Дальнего Востока, с разворотом экспортных поставок России на Восток.

«Объем заявок только дальневосточных грузоотправителей на погрузку в 2022 году вырос на 70% или на 100 млн тонн. Этот разворот требует от нас значительно более энергичных действий по развитию инфраструктуры», - пояснил Трутнев.

По его словам, в условиях дисбаланса международных отношений имеет крайне важное значение развитие Северного морского пути, который находится исключительно в российской юрисдикции.

Замгендиректора РЖД Сергей Павлов отметил, что Дальний Восток всегда был «воротами» Российской империи с Азиатско-Тихоокеанским регионом.

«Сейчас эта роль возрастает. Если в прошлом году товарооборот у нас Китаем был 190 млрд рублей, в этом году ожидают уже 200 млрд рублей», - привел данные Павлов.

Трутнев, в свою очередь, также рассказал о планах по развитию макрорегиона. По его словам, в октябре 2023 года в правительстве РФ состоится стратегическая сессия под председательством премьера Михаила Мишустина, на которой будут обсуждаться следующие шаги в данном направлении.

Исполнительный декан Института финансовых исследований «Чунъян» при Китайском народном университете (RDCY) Ван Вэнь заявил, что Владивосток может стать новым Гонконгом в Северной Азии.

«Россия могла бы создать специальную экономическую зону во Владивостоке, реализуя специальную политику налогообложения, землепользования, финансирования и в других областях для того, чтобы привлечь больше иностранных технологий, талантов и инвестиций, как это было в 1970-е годы в Гонконге», - пояснил он.

Подводя итоги сессии, Трутнев сообщил, что реализованные по поручению президента страны меры затронули 5 млн жителей Дальнего Востока или 62% от населения округа. Цель – улучшение жизни каждого дальневосточника, резюмировал полпред.

VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке. Путин, выступая на пленарной сессии ВЭФ, заявил, что Дальний Восток для России является стратегическим приоритетом на весь XXI век.