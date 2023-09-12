Опубликована деловая программа VIII Всероссийской недели охраны труда. Фото: Росконгресс

Свыше 150 мероприятий, посвященных актуальным вопросам охраны труда и занятости населения, пройдет за четыре дня в рамках VIII Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ). Опубликована соответствующая деловая программа форума, который состоится с 26 по 29 сентября 2023 года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи.

По словам вице-премьера РФ, председателя оргкомитета по проведению ВНОТ Татьяны Голиковой, особое внимание планируется уделить инновационным решениям в обеспечении безопасности на производстве. Кроме того, по ее данным, на форуме будут рассмотрены темы передовых разработок в области охраны труда, а также пройдут Дни службы занятости.

«Для молодежи традиционно выделен день с практическими сессиями. Такой комплексный подход позволяет всесторонне рассмотреть вопросы трудового процесса, услышать мнение бизнеса и сотрудников», – сообщила Голикова.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал, что главной темой станет цифровизация отрасли. Он отметил, что благодаря внедрению современных технологий повышается безопасность и эффективность работы.

Программа ВНОТ состоит из нескольких блоков. Это «Цифровая трансформация в социально-трудовой сфере», «Государственное управление охраной труда, контрольно-надзорная деятельность», «Профессиональные риски в сфере охраны труда», «День занятости» и «Международные мероприятия».

Традиционно все дни форума будет работать отраслевая выставка. В текущем году отдельным направлением программы стали различные конкурсы, турниры и мастер-классы, посвященные охране труда. Запланирован ряд конференций и в рамках международной части программы.

Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает министерство труда и социальной защиты России. Оператор мероприятия – фонд «Росконгресс».

Год назад в рамках деловой программы VII Всероссийской недели охраны труда прошло более 100 мероприятий, посвященных актуальным вопросам охраны труда и занятости населения. За четыре дня ВНОТ посетили более 5000 человек.