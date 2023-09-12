Постпредство РФ при ЕС: союз хочет сделать въезд для россиян невозможным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В постпредстве России при Евросоюзе заявили, что союз намерен сделать въезд россиян фактически невозможным. Об этом сообщают РИА Новости.

Кроме того, постпредство РФ при Европейском союзе заявили, что нельзя исключить изъятие личных вещей граждан России на границах из-за введенных санкций.

Также представители российского ведомства задаются вопросом о том, каким образом запрет на автомобили для граждан РФ поможет ЕС лишить Москву доходов.

Напомним, в Еврокомиссии сообщили, что россиянам запрещено въезжать в страны - члены Евросоюза на зарегистрированных в РФ личных автомобилях, а также ввозить на территорию некоторые личные вещи.

Экс-заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с "Комсомольская правда" сравнил новые запреты ЕС с железным занавесом и призвал больше туда не ездить.