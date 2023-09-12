Сенатор Цеков выступил против формирования классов, где учатся только мигранты Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков выступил против формирования отдельных классов, где бы учились дети мигрантов.

Он заявил, что приезжие должны учиться вместе с местным населением. То есть,в школах нужно формировать классы со смешанным национальным составом.

По словам сенатора, в противном случае это может привести к проблемам. По тому же принципу, нельзя допуска образования районов компактного проживания мигрантов.

В противном случае возможны конфликты на религиозной почве. Приезжая в чужую страну, гость должен соответствовать традиционным ценностям.

-В некоторых государствах, особенно в бывших советских республиках, есть востребованность в учебных программах на русском языке. Поэтому да, нужно открывать больше русских школ, - отметил сенатор NEWS.ru.

Тем временем, количество детей мигрантов в некоторых школах приближается к 50%.