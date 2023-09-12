Менеджер Дани Милохина: блогер не получал повестку о призыве в армию

Менеджер Милохина заявила, что блогер не получал повестку о призыве на службу Фото: из социальной сети

Менеджер популярного блогера Дани Милохина сообщила, что последний не получал повестку о призыве на срочную службу. Об этом она сообщил в беседе с «Газетой.ru».

- Информация о призыве ложная, повесток мы не получали, — рассказала менеджер.

Напомним, что Милохин уехал из России в 2022 году, после отказа от участия в шоу «Ледниковый период». Открыто своё отношение к политике и спецоперации он не высказывал, однако был замечен за исполнением в прямом эфире гимна Украины.

Ранее телеканал «360» сообщил, что блогер Даня Милохин не имеет отсрочки от военной службы, поэтому во время осеннего призыва его необходимо призвать в армию. Такое обращение в адрес руководства Минобороны опубликовала в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По данным «Москвы 24», осенний призыв в 2023 году пройдет с 1 октября по 31 декабря. По сравнению с предыдущими кампаниями будут применяться новые ужесточенные санкции за нарушение правил призыва и воинского учета.