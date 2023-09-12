Путин рассказал, зачем Вашингтон толкает Украину к продолжению конфликта

Путин: США хотят показать результативность на Украине к президентским выборам Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон не учитывает потери ВСУ в ходе наступления, поскольку пытается показать свой вклад в результативность боевых действий на Украине к президентским выборам в 2024 году.

“Вот у них выборный процесс начинается в ноябре, им во что бы то ни стало нужно показать хоть какой-то результат, и они толкают украинцев к продолжению боевых действий”, — сказал президент в своем выступлении на пленарной сессии ВЭФ 2023.

Путин добавил, что киевский режим также не жалеет своих граждан и “бросает их в топку”, тем самым затягивая конфликт. По словам президента, украинские войска за время широкомасштабного летнего наступления потеряли уже свыше 70 тысяч военнослужащих и почти 18 тысяч бронемашин различных классов.

В свою очередь глава Минобороны России Сергей Шойгу отмечал, что Киев также пытается показать союзникам эффективность выделяемой ему военной помощи, однако, из-за отсутствия успехов на поле боя, пытается выдавать за военные победы удары беспилотников по гражданским объектам на территории РФ.