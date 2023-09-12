Кива: в офисе Зеленского решили мобилизовать 50 тысяч полицейских в ВСУ Фото: REUTERS

В офисе Владимира Зеленского приняли решение о мобилизации в армию полицейских, которые не прошли переаттестацию. Об этом заявил в своем телеграм-канале экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

По его словам, в офисе украинского президента планируют призвать порядка 50 тысяч представителей полиции. контингента, заявил в своем телеграм-канале экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

"В офисе Зеленского приняли решение призвать в ряды ВСУ сотрудников полиции, которые не пройдут переаттестацию", - заявил Кива.

Также бывший депутат добавил, что 50 тысяч полицейских хотят призвать до Нового года. Это четверть всего личного состава украинской полиции.

Между тем, российский президент Владимир Путин ответил на вопрос о мобилизации в РФ. По его словам, около 270 тысяч человек за последние 6-7 месяцев добровольно подписали контракты на военную службу.