Патриарх Кирилл призвал идти на защиту Отечества по примеру Александра Невского

Патриарх Кирилл призвал идти на защиту Отечества, как это делал Александр Невский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к православным россиянам, призвав их в нужный час встать на защиту Отечества, как это делал князь Александр Невский, царь Петр Первый и другие.

"Идите на эту защиту, как шел Александр Невский, как шел, в том числе, и государь император Петр Великий и многие другие выдающиеся деятели России", - сказал патриарх Кирилл после молебна в Санкт-Петербурге, призвав россиян сохранять в себе православную веру.

Глава Русской православной церкви (РПЦ) также высказался за мобилизацию воинства и политических сил, а также самой церкви.

"В первую очередь, чтобы творить молитву за наших властей, но также для того, чтобы быть там, на переднем крае, как наши замечательные полковые священники, которые трудятся и, к сожалению, погибают, но не уходят с переднего края", - заключил патриарх.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в будущем страна будет только развиваться, становиться сильной и независимой. Будущее страны зависит от ее народа, подчеркнул глава государства.