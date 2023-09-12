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НовостиОбщество12 сентября 2023 11:19

Патриарх Кирилл призвал идти на защиту Отечества по примеру Александра Невского

Россиянам важно сохранять в себе православную веру, а в нужный час встать на защиту Отечества, сказал глава РПЦ
Дарья ЧИПУРНАЯ
Патриарх Кирилл призвал идти на защиту Отечества, как это делал Александр Невский

Патриарх Кирилл призвал идти на защиту Отечества, как это делал Александр Невский

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к православным россиянам, призвав их в нужный час встать на защиту Отечества, как это делал князь Александр Невский, царь Петр Первый и другие.

"Идите на эту защиту, как шел Александр Невский, как шел, в том числе, и государь император Петр Великий и многие другие выдающиеся деятели России", - сказал патриарх Кирилл после молебна в Санкт-Петербурге, призвав россиян сохранять в себе православную веру.

Глава Русской православной церкви (РПЦ) также высказался за мобилизацию воинства и политических сил, а также самой церкви.

"В первую очередь, чтобы творить молитву за наших властей, но также для того, чтобы быть там, на переднем крае, как наши замечательные полковые священники, которые трудятся и, к сожалению, погибают, но не уходят с переднего края", - заключил патриарх.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в будущем страна будет только развиваться, становиться сильной и независимой. Будущее страны зависит от ее народа, подчеркнул глава государства.