Российские ученые провели испытания по уничтожению рака адаптированными вирусами

Российские ученые разрабатывают новые способы борьбы с раком Фото: Иван МАКЕЕВ

Российские ученые провели испытания по уничтожению раковых клеток с помощью адаптированных вирусов, об этом «Газете.ru» рассказали в Сеченовском университете.

- Специалисты лаборатории молекулярной вирусологии испытали вирусы в качестве средства для борьбы с раком. Для этого вирусы были специально ослаблены, - рассказали в университете.

Уточняется, что метод действует следующим образом: вирус размножается в раковых клетках и разрушает их.

Ранее ОТР сообщил, что регулярное неправильное питание повышает риск развития онкологии: возникновению заболевания может поспособствовать дефицит клетчатки. Так, недостаток овощей и фруктов в рационе затрудняет нормальное опорожнение кишечника. Вторая частая причина – это злоупотребление солью. Третьей причиной появления болезни является переработанное красное мясо.

По данным телеканала «360», каждый третий россиянин откладывает поход ко врачу, если замечает у себя классические симптомы заболевания, схожие с раком. При этом, именно своевременное обращение к медикам, и ранее выявление онкологии, повышает шансы на ремиссию.