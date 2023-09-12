Лавров: чем дольше Киев тянет с переговорами, тем сложнее будет договориться

Лавров высказался о переговорах России с Украиной Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киеву своим затягиванием переговорного процесса будет сложнее прийти к консенсусу с Москвой.

Глава МИД также подчеркнул, что президент России Владимир Путин многократно заявлял о готовности сесть за стол переговоров.

"А те, кто уходят, должны понимать, что чем дольше они тянут, тем сложнее будет договариваться. Это наша официальная позиция. На фоне запрета переговоров, который был подписан Зеленским, эта позиция не должна вызывать никаких вопросов", - цитирует Лаврова официальный сайт российского дипведомства.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на ВЭФ-2023 во Владивостоке напомнил об отказе киевского режима начать первые шаги по урегулированию конфликта. Глава государства обратился к США, рекомендовав им заставить Зеленского отменить указ об отказе от переговоров с Россией.