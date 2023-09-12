Классический крой и винтаж: стилист раскрыла секреты стиля old money

В этом сезоне модницам советуют придерживаться "тихой роскоши" в одежде и макияже Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стиль old money назван один из главных трендов наступившей осени, эксперты моды подчеркивают, что его выбирают не только взрослые, но и подростки. Как создать образ «тихой роскоши» рассказала «Газете.ru» стилист Эльвира Янковская.

- Классические вещи элегантны, они всегда смотрятся роскошно, но не вычурно. Белая рубашка с мужского плеча и широкие брюки со стрелками - признак шарма и люкса, - считает стилист.

Янковская добавила, что предпочтительно выбирать одежду из следующих тканей: шелк, твид, кашемир, плотный лен. Образы в стиле old money могут дополнить нить жемчуга, винтажные очки или шарфик.

Ранее Life.ru сообщил, что нынешней осенью в тренде будут пальто в стиле оверсайз, пальто-бушлаты и пальто в стиле милитари. Супермодно, по словам специалиста, будет смотреться пальто "бойфренд". Такая модель идеально сочетается с любыми джинсами, брюками и даже лёгкими платьями.

По данным «Известий», тренды последних сезонов — отсутствие строгих правил по сочетанию цветов. При этом, не рекомендуется использовать больше трех цветов в одном образе, особенно ярких и контрастных. Тем, кто пока боится создавать яркие сочетания в стиле колор-блок с контрастными оттенками в одежде, можно попробовать начать с аксессуаров, например добавлять туфли и сумку ярких цветов.